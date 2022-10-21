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21 окт 2022

Hyundai и Kia потеряли два миллиарда долларов на замене двигателей

Hyundai и Kia потеряли два миллиарда долларов на замене двигателей

Южнокорейский концерн заморозил в своем бюджете два миллиарда долларов на сервисные работы по заменам дефектных моторов Theta II GDI объемом 2.4 литра. Эксперты полагают, что проблема может оказаться куда серьезнее и финансовые вложения станут гораздо больше

На данный момент Hyundai выделит на ремонт силовых установок 1,36 триллиона вон, Kia — 1,54 триллиона вон. Сообщается, что подобные расходы «съедают» 44 и 66% соответственно прибыли производителей за третий квартал.

Проблемы с двигателями возникли в 2015 году. На американском рынке было отозвано более 1,2 миллиона машин из-за неисправности, которая в ряде случаев могла привести к пожару. Более того концерн постоянно вел судебные тяжбы с клиентами и в качестве компенсации в общей сумме выплатил более трех миллиардов вон.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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