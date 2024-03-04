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4 мар 2024

Hyundai и Kia вернулись в Россию?

Hyundai и Kia вернулись в Россию?
Автор фото: фирма-производитель

Не так давно стало известно, что автомобили корейских марок Hyundai и Kia будут собираться на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге под новым брендом Solaris. Об этом сообщила компания AGR Automotive Group, которая на данный момент владеет данным предприятием.

Фактически завод уже запущен в работу и в ближайшее время с него сойдут такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Однако названия у этих автомобилей будут теперь другие: Solaris HS, Sollaris HC, Solaris KRS и Sollaris KRX соответственно.

Ожидать, что это полноценное возвращение Hyundai и Kia в Россию пока не стоит. На данный момент завод располагает автокомпонентами на 70 000 автомобилей и этого хватит примерно на полтора года. Покупатели найдутся, тем более, что запчастей на рынке много и даже компания предоставляет гарантию в 3 года или 100 тысяч километров пробега. Однако что будет дальше - это ключевой вопрос.

Напомним, что сам завод был продан за символическую сумму в 10 000 рублей, с возможностью дальнейшего обратного выкупа. Следовательно, корейцы оставили себе возможность вернуться к производству автомобилей в России. По крайней мере, сейчас прямое влияние Hyundai и Kia на новый бренд Solaris не прослеживается, но ясно, что когда закончатся автокомпоненты, их будут ввозить из Кореи, скорее всего, через Казахстан в обход санкциям.

С другой стороны, можно предположить, что “АГР” таким образом просто распродает остатки и дальнейший выпуск автомобилей Hyundai и Kia будет крайне затруднительным из-за санкций. Тогда выход один - искать партнера в Поднебесной. Возможно, его тоже уже нашли, поскольку ранее сообщалось, что “АГР” рассматривает сотрудничество с GAC.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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