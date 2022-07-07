Hyundai может представить сразу три новых спорткара

У корейского концерна помимо массовых моделей существует особая линейка с литерой «N», за которой скрываются заряженные модели с прицелом использования на треке. Совсем скоро, там появятся интересные новинки.

Компания Hyundai опубликовала новый тизер спортивной модели, которую обещает продемонстрировать 15 июля. Ранее уже было обнародовано два изображения, однако третье не похоже ни на одно из предыдущих. Наши зарубежные коллеги делают вывод, что миру покажут сразу три новых модели.

Новый тизер изображает корму автомобиля с поперечной «пиксельной» полосой фонарей и массивным антикрылом. Как оптика, так и очертания кормы похожи на заднюю часть представленного недавно электроседана Ioniq 6. Двумя другими моделями могут стать заряженный Ioniq 5 и некий гоночный автомобиль, который нельзя будет выпускать на дороги общего пользования.