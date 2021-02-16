Hyundai начал тестировать серийную версию пикапа Santa Cruz

Прототипы корейского пикапа проходят тестирование на озерах Финляндии. Так что ждем официальной презентации уже в этом году!

Примечательно, что у тестируемых автомобилей есть несколько отличий от концепта. Так, например, последний имел укороченные задние двери, выполненные на манер подобных у Mazda RX-8. Экземпляр, который попал в фотообъективы, имеет уже стандартный дабл-кэб и обычные двери.

В техническом же плане подробностей нет. Мы располагаем только уже ранее известной информацией. Рамной конструкцией пикап не обладает – он базируется на основе обычного кроссовера Tucson. Двигатели тоже не раскрываются. По одним данным в гамму войдут бензиновые двигатели, по другой – гибриды.