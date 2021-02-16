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16 фев 2021

Hyundai начал тестировать серийную версию пикапа Santa Cruz

Hyundai начал тестировать серийную версию пикапа Santa Cruz

Прототипы корейского пикапа проходят тестирование на озерах Финляндии.  Так что ждем официальной презентации уже в этом году!

Примечательно, что у тестируемых автомобилей есть несколько отличий от концепта. Так, например, последний имел укороченные задние двери, выполненные на манер подобных у Mazda RX-8. Экземпляр, который попал в фотообъективы, имеет уже стандартный дабл-кэб и обычные двери.

В техническом же плане  подробностей нет.  Мы располагаем только уже ранее известной информацией. Рамной конструкцией пикап не обладает – он базируется на основе обычного кроссовера Tucson.  Двигатели тоже не раскрываются. По одним данным в гамму войдут бензиновые двигатели, по другой – гибриды.

При написании новости использовалась информация:
drom

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