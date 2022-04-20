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20 апр 2022

Hyundai оборудует свои автомобили системой биометрического сканирования

Hyundai оборудует свои автомобили системой биометрического сканирования

Корейский концерн планирует расширить комплекс систем безопасности своих автомобилей сканером сетчатки глаза

Согласно патентной документации, которая была подана в американские регулирующие органы, функция биометрического сканирования будет применяться для разблокировки запуска двигателя и применения персональных настроек (память кресел, установки климат-контроля и.т.д). Электроника при этом сможет самостоятельно регулировать условия, в которых происходит идентификация. Например, систему научат распознавать солнцезащитные очки на лице.

Надо сказать, что корейский концерн уже устанавливает биометрические сканеры, так на некоторых автомобилях премиального бренда Genesis устанавливается сканер отпечатка пальцев. К слову, из интересных систем автомобильной защиты можно отметить физический кодовый замок на дверях американских автомобилей – водителю необходимо было ввести определенную комбинацию, чтобы попасть внутрь.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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