Hyundai поможет британскому миллиардеру возродить классический Defender

Корейская компания будет поставлять топливные элементы для внедорожника Ineos

Британский концерн Ineos и корейская автокорпорация Hyundai подписали соглашение о сотрудничестве, пишет газета The Guardian. Со своей стороны, корейцы будут поставлять автомобильные топливные элементы, в которых водород преобразуется в электричество для питания тяговых электромоторов. Как мы уже писали, владелец британского химического концерна Ineos, миллиардер Джим Рэтклифф намерен запустить в производство внедорожник Grenadier. Сам Рэтклифф является поклонником классических моделей Land Rover, так что идея заняться автопроизводством возникла у него после прекращения выпуска оригинальной модели Defender.

Ineos уже договорился о закупке для Grenadier дизельных двигателей у BMW. Однако компания также с самого начала планировала и чисто электрическую версию. Выбор в пользу водородных топливных элементов, а не обычных аккумуляторов обусловлен тем, что Ineos является в том числе производителем водорода.