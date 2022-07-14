Hyundai представила Ioniq 6

Компания Hyundai обнародовала некоторые технические характеристики своего нового электрокара Ioniq 6

В длину новинка лишь немногим не дотянула до пяти метров (4855 миллиметров) при этом колесная база у седана – 2950 миллиметров. По данному показателю новинка даже превзошла такие крупные кроссоверы как Hyundai Palisade или Santa Fe. Разработчики утверждают, что такие пропорции позволили организовать просторный салон. К слову, интерьер получился цифровым – управление все выполнено на сенсорных панелях.

Что касается силовых установок, то пока озвучена самая мощная конфигурация – двухмоторный вариант совокупной мощностью в 325 лошадиных сил, что позволяет седану разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды.