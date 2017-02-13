Южнокорейская компания Hyundai готовится вывести на российский рынок новый седан для своего премиального суббренда Genesis – обновленный G80.

Строго говоря, будущая новинка является ресталинговой версией седана Hyundai Genesis 2013 модельного года. С появлением в России премиального суббренда Genesis этот автомобиль перейдет под его юрисдикцию и сменит название. Теперь его будут продавать под именем Genesis G80.

Кроме чисто номенклатурных изменений, новинка обзаведется новым базовым силовым агрегатом. Это турбированный четырехцилиндровый двигатель G4KL с рабочим объемом два литра. Аналогичный мотор ранее использовался в двухдверном купе Hyundai Genesis, а сейчас – в седане Sonata.

Для Genesis G80 он будет предлагаться в двух вариантах мощности – на 197 л.с. и 245 л.с.., при этом крутящий момент для обеих версий мотора одинаков – 353 Нм. В комплекте с ними будет поставляться система заднего или полного привода, в зависимости от комплектации, а также безальтернативная автоматическая КПП.

Стоит отметить, что в глобальной моторной гамме автомобиля есть двигатели гораздо мощнее. Речь идет о V-образных «атмосферниках» - двух шестицилиндровых с рабочим объемом 3,3 и 3,8 литра и отдачей 282 л.с. и 315 л.с. соответственно, а также о пятилитровой «восьмерке» мощностью 426 л.с.. Спортивная же модификация поставляется с турбированной 3,3-литровой «шестеркой» на 370 л.с.. К сожалению, пока неизвестно, какие из вышеперечисленных агрегатов войдут в российскую линейку.

Ориентировочно, второй по счету автомобиль в российской линейке Genesis должен выйти на рынок уже этой весной. Стоит отметить, что на начальном этапе российским клиентам компании будет доступна только одна версия автомобиля – с 245-сильным мотором и полным приводом.