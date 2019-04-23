Hyundai Sonata и Kia Optima станут полноприводными

Система полного привода автомобилей будет иметь электронно-управляемую муфту и работать в нескольких режимах

Как выяснило издание ETNEWS, сначала в продажу поступит полноприводная Optima, после чего привод на все колеса появится и у новой Сонаты. Любопытно, что директор Hyundai Ким Донг Джин во время презентации новой Sonata официально заявил, что полноприводная версия автомобиля обязательно выйдет. Правда, руководитель так и не назвал каких-либо сроков.

К слову, технически полный привод будет иметь электронно-управляемую межосевую муфту, с помощью которой крутящий момент станет распределяться между колесами в оптимальных для дорожных условий и манеры езды водителя пропорциях. В данный момент оба автопроизводителя стараются оснастить системами полного привода как можно больше своих моделей. Например, Hyundai Palisade и Santa Fe получили систему HTRAC, а Quoris и Stinger GT — систему AWD.