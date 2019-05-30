Hyundai создает собственный каршеринг

«Хендэ Мотор СНГ» и Инновационный центр «Сколково» объявили о начале сотрудничества в работе над новым сервисом по использованию автомобилей. В рамках партнерства будет создан стартап Hyundai Mobility Lab, который займется разработкой новых решений

Стоит отметить, что это один из первых в международной практике продуктов, когда автопроизводитель создает собственный стартап без привлечения сторонних компаний и будет напрямую контактировать с клиентом. Разработкой приложения займутся российские специалисты, опираясь на уже имеющиеся наработки Hyundai. Первые клиенты смогут воспользоваться сервисом уже в сентябре-октябре 2019 года. Он будет доступен для всех моделей бренда.

Сам по себе сервис станет неким симбиозом между каршерингом и арендой автомобиля. Любой клиент, пройдя регистрацию, сможет с помощью мобильного приложения воспользоваться машиной в наиболее комфортном для него формате, взяв ее на час, день, месяц или год. При этом пользователь освобождается от необходимости покупки страховки, уплаты налога, сервисного обслуживания, а оплачивает только время использования автомобиля.