И вновь не везет итальянскому концерну Fiat Chrysler Automobiles. В ходе внутреннего расследования оказалось, что в России были проданы небезопасные автомобили Chrysler, Jeep и Dodge сразу нескольких моделей. Все они отзываются в сервисные станции.

Речь идет об автомобиля Jeep Compass и Patriot, Chrysler Sebring и Dodge Caliber. Всего под сервисную кампанию подпало 3019 машин, которые были проданы у нас с апреля 2010 г. по декабрь 2015 г.

В письме, которое российское представительство концерна отправило в Росстандарт говорится о том, что отзыв организован для проверки контроллера удерживающих систем. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет произведена замена контроллера удерживающих систем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.