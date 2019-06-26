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26 июн 2019

Идеал: Китай собирается побороть пробки

Идеал: Китай собирается побороть пробки

Власти китайской южной провинции Хайнань с 1 августа текущего года введут ограничение на движение автомобилей, зарегистрированных в других регионах страны

Согласно плану, разработанному департаментами общественной безопасности, транспорта и охраны окружающей среды Хайнаня, зарегистрированные в других провинциях автомашины могут перемещаться по острову не более 120 дней в году. В случае превышения лимита водитель будет оштрафован на 100 юаней (порядка $14,7) и получит три штрафных балла. К слову о баллах, согласно китайскому законодательству, за нарушения некоторых пунктов ПДД предусмотрено начисление штрафных баллов в водительское удостоверение. В том случае, если нарушитель набирает более 12 баллов за один год, то его удостоверение аннулируется.

Как пишут местные СМИ, авто из других регионов будут зарегистрированы в специальной онлайн-системе, с помощью которой водители смогут отслеживать количество оставшихся до превышения лимита дней. Новые правила не будут распространяться на автомобили пожарных служб, машины скорой помощи, а также электромобили. Что касается последних, власти Хайнаня активно пропагандируют использование авто на экологически чистых источниках энергии в целях сохранения окружающей среды острова.

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