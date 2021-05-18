Илон Маск обличает немецких бюрократов

В чем? В невозможности строительства завода. Да, появление новой «гигафабрики» блокируется ворохом бумажек.

Агентство Reuters сообщает, что после апрельских заявлений Илона Маска о переносе сроков запуска нового завода в Берлине произошла новая напасть, из-за которой ввод предприятия в эксплуатацию снова откладывается. Напомним, что в начале весны федеральные власти приостановили вырубку леса под строительную площадку из-за угрозы местной популяции змей.

Теперь же приключилась какая-то новая бюрократическая напасть. К сожалению, СМИ не уточняют какая-именно, но приводят громкое заявление господина Маска: «Я думаю, будь меньше бюрократии, всем было бы лучше».