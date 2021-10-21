Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное метро

Компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, объявила о получении разрешения от властей Невады на продолжение проекта Vegas Loop — это сеть скоростных подземных тоннелей, по которым будут перемещаться электрокары Tesla.

Многие СМИ уже писали об этом проекте в момент его запуска. Тогда был построен всего лишь один небольшой тоннель, который соединил между собой две улицы. Если преодолевать расстояние между ними пешком, то придется потратить около сорока минут, на электрокаре тот же отрезок пути можно проехать уже за пять минут!

Всего власти Невады разрешили фирме проложить 46 километров тоннелей и обустроить 51 посадочную станцию. Само строительство будет поделено на несколько этапов. Первый из них предполагает постройку десяти станций в течение полугода. Далее каждый год The Boring Company будет строить по 15 станций, которые будут располагаться в районе основных объектов городской инфраструктуры.