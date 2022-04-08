Илон Маск представил новую версию Tesla Cybertruck.

На днях глава Tesla открыл новый завод в Техасе, его мощности будут направлены на сборку новейших электрокаров, в число которых входит и пикап Cybertruck.

Собственно, его Илон Маск тоже показал, правда представленный автомобиль по прежнему находится в статусе прототипа, хотя Маск и заявил, что старт производства назначен на середину 2023 года.

В новом прочтении прототип получил обычные зеркала заднего вида вместо камер, оптику с новым рисунком и скрытые ручки дверей. Производитель добавил в программное обеспечение функцию распознавания лиц и дистанционного открытия дверей.

Что касается технических характеристик, то прототип оборудован тремя электрическими двигателями, совокупной мощностью в 780 лошадиных сил. Запас хода составляет 800 километров. Надо сказать, что у серийной машины будут и менее дальнобойные версии.