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8 апр 2022

Илон Маск представил новую версию Tesla Cybertruck.

Илон Маск представил новую версию Tesla Cybertruck.
Автор фото: фирма-производитель
На днях глава Tesla открыл новый завод в Техасе, его мощности будут направлены на сборку новейших электрокаров, в число которых входит и пикап Cybertruck.
 
Собственно, его Илон Маск тоже показал, правда представленный автомобиль по прежнему находится в статусе прототипа, хотя Маск и заявил, что старт производства назначен на середину 2023 года. 
 
В новом прочтении прототип получил обычные зеркала заднего вида вместо камер, оптику с новым рисунком и скрытые ручки дверей. Производитель добавил в программное обеспечение функцию распознавания лиц и дистанционного открытия дверей.
 
Что касается технических характеристик, то прототип оборудован тремя электрическими двигателями, совокупной мощностью в 780 лошадиных сил. Запас хода составляет 800 километров. Надо сказать, что у серийной машины будут и менее дальнобойные версии.

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