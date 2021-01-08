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8 янв 2021

Илон Маск стал богатейшим человеком в мире

Илон Маск стал богатейшим человеком в мире

Акции, такие акции. Сегодня они падают, а завтра растут и меняют судьбы людей. Буквально на днях акции Tesla выросли, и сделали крупнейшего их держателя, Илона Маска, богатейшим человеком в мире.

«Странно». Именно так отреагировал сумеречный гений в своем Twitter, а заодно заявил о своей готовности к упорной работе.  На деле все было так, акции выросли на пять процентов и стоимость каждой из них теперь составляет около 800 долларов.  Этот скромный экономический факт вывел Илона Маска на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира. Его богатство теперь оценивается почти в 189 миллиардов долларов.

А в начале года акции тесла «плавали» по низу рынка. И состояние Маска составляло всего двадцать с небольшим миллиардов долларов, однако хорошие продажи автомобилей и рост прибыли стимулировали развитие акционного портфеля.

При написании новости использовалась информация:
RT

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