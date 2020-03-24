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24 мар 2020

Илон Маск стал героем

Илон Маск стал героем

Глава Tesla Илон Маск закупил в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для лечения тяжелобольных коронавирусом. Медоборудование передали властям Калифорнии, которые направят его в местные больницы

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом оценил поступок Маска, назвав его «героическим». Аппараты ИВЛ китайского производства уже доставлены в Лос-Анджелес, о чем сообщил в своем Twitter сам Илон Маск. Это оборудование используется для лечения острой пневмонии и применяется в случаях, если заболевшие коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Глава Tesla ранее заявлял, что вирус не так страшен и не входит в список ста самых главных угроз для здоровья граждан США, а также называл панику из-за пандемии «глупой». Он не хотел останавливать производство электромобилей на американском заводе до тех пор, пока того не потребовали чиновники. В результате режим простоя на предприятии ввели только 23 марта. Следом будет закрыт завод по производству солнечных батарей, а «Гигафабрика» компании в штате Неваде пока продолжает работу.

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