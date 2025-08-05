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5 авг 2025

Илону Маску заплатили 29 млрд долларов, чтобы остаться у руля Tesla

Илону Маску заплатили 29 млрд долларов, чтобы остаться у руля Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla одобрила пакет акций для своего генерального директора Илона Маска на сумму 29 млрд долларов (2,3 триллиона рублей). Такое решение было принято с целью сохранения Маска на посту руководителя бренда

Пакет включает 96 миллионов акций компании Tesla, которые расцениваются корпорацией как компенсация за отмененное судом штата Делавэр вознаграждение в 50 млрд долларов. В случае восстановления старого соглашения в суде, текущая выплата будет аннулирована, что исключает возможность «двойного» вознаграждения.

Согласно условиям сделки, Маск обязан оставаться у руля Tesla как минимум два года, чтобы сохранить право на эти акции. Более того, он не сможет продать их в течение пяти лет. Эта мера направлена на то, чтобы обеспечить его полную вовлеченность в стратегический переход Tesla от электрокаров к более перспективным направлениям.

Примечательно, что согласно соглашению, Маск получит возможность постепенно увеличивать свою долю в совете директоров компании. Это означает, что в перспективе его голос будет иметь большее значение при принятии решений.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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