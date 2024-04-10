IM L6 оснастили батареей с запасом хода более 1000 км

Компания IM Motors, входящая в концерн SAIC, вывела на китайский рынок новый электрический седан L6 с более энергоемким аккумулятором и соответственно повышенным запасом хода

Стоимость такой версии начинается от 330 000 юаней (примерно 4 224 000 рублей). Она комплектуется батарей Lightyear на 130 кВт*ч. В компании утверждают, что запас хода автомобиля с таким аккумулятором превышает 1000 км по циклу CLTC. Помимо этого, отмечается, что с помощью быстрой зарядки автомобиль можно “заправить” на 400 км всего за 12 минут.

IM L6 предложен либо с одним электромотором мощностью 294 л.с., либо с двумя суммарной мощностью 787 л.с. Стандартные модификации комплектуются батареей емкостью 90 кВт*ч или 100 кВт*ч, которые обеспечат запас хода от 700 до 770 км по циклу CLTC.