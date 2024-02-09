Импортные автомобили в России будут дорожать

Страны евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля 2024 года введут в силу единую систему управления рисками (СУР), свод правил, который должен повысить контроль над импортными потоками

Согласно регламенту, каждый товар, пересекающий границу, будет проверяться через специальный профиль, где будет указана его стоимость. Так, если цена ввезенного автомобиля окажется ниже, указанной в профиле, то в отношении данного товара должны будут начать проверки. Это может привести к повышению стоимости автомобилей, ввозимых из стран участниц ЕАЭС, то есть Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, договориться об определенных нормах таможенных пошлин стран-участниц ЕАЭС будет достаточно сложно, поскольку новый регламент отразится на бюджете ряда стран. Отмечается, что в большей степени пострадают Казахстан и Киргизия. По данным “Автостата”, в 2023 году на них пришлось 6% и 8% от всего импорта легковых автомобилей в Россию.