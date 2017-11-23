Индийская Mahindra с помпой объявила об открытии собственного завода в американском Детройте. Интересно, что за последние 25 лет это первый автомобильный завод открывшийся в этом городе: до этого все американские автопроизводители наоборот сворачивали производство здесь.

На церемонии открытия (производство начнется в 2018 году) представители компании объявили имя модели, которая будет продаваться в США — Mahindra Roxor. Сама машина стояла под закрытым покрывалом, поэтому доподлинно сказать, что это за модель нельзя.

Одно ясно точно — это либо кроссовер, либо внедорожник. По неподтвержденной информации первой и пока единственной машиной станет адаптированный для США внедорожник Mahindra Thar, автомобиль, который представляет собой копию Willys CJ-3B. Как же индийцы сумели обойти строгие требования безопасности? Очень просто — автомобиль не будет предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования, Mahindra будет позиционировать в качестве техники для активного отдыха. Причем Roxor получит современный 1,6-литровый от SsangYong Tivoli (корейская компания уже шесть лет принадлежит Mahindra). Он удовлетворяет требованиям Евро-6, поэтому с экологической точки зрения у Roxor в Америке проблем не будет.

В Mahindra говорят, что планируют выпускать на новом заводе в год 12 тысяч автомобилей. Но, вероятнее всего, Roxor нужен компании в США лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие на рынке, а настоящее атака на Североамериканский рынок произойдет позднее, когда в Детройте начнут собирать кроссоверы SsangYong (для американского рынка компания сменит имя).