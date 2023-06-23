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23 июн 2023

Infiniti обновила свой логотиплг

Infiniti обновила свой логотиплг
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti объявила о масштабном ребрендинге, частью которого стал новый логотип

Глобально ничего не изменилось, но стоит приглядеться, как замечаешь, что сама эмблема стала более минималистичной, а прямые линии, которые уходят в даль от полукруга, еще лучше стали символизировать дорогу, которая уходит вдаль.

Первым новую эмблему получит флагман модельной линейки Infiniti, кроссовер QX80 нового поколения. Уже этим летом компания представит концептуальный прототип будущего серийного автомобиля. Интересный факт – вместе с логотипом компания внедряет новый стандарт оформления дилерских центров, где делается упор на ароматику. Да, в шоурумах необходимо распылять особый ароматизатор с нотками цитруса, кедра и кипариса.

При написании новости использовалась информация:
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