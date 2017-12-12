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12 дек 2017

Информацию об отзыве будут передать по ЭРА-ГЛОНАСС

Информацию об отзыве будут передать по ЭРА-ГЛОНАСС

В России уже третий год действует система уведомления Росстандарта и обязательной публикации информации о добровольных отзывах автомобилей для устранения дефектов. Однако, как выяснилось, донести информацию о необходимости посетить сервис удается не всегда.

Сегодня дилеры связываются с автовладельцами по телефону, электронной или обычной почте. И не всегда удается предупредить его о необходимости посетить дилерский центр. Причины бывают в отсутствии у дилера контактов, смене владельца и так далее.

На прошедшем в Росстандарте совещании было принято решение внедрить информирование водителей об отзывах через систему ЭРА-ГЛОНАСС, которая обязательна для установки во все автомобили, продающиеся на территории России. Кроме того, данные будут поступать и к оператору системы «Электронный паспорт», которая будет заниматься оформлением электронных ПТС с 1 июля 2018 года.

Сам Росстандарт намерен запустить онлайн-сервис по проверке автомобиля на предмет его отзывов по VIN-коду. Сегодня такие данные содержатся в pdf-файлах, а в будущем автовладелец сможет «пробить» машину на сайте или в мобильном приложении. Запуск онлайн=сервиса намечен уже на следующий год.

В Росстандарте говорят, что если в  2015 году было отозвано около 280 тыс. автомобилей, то в 2016 году уже около 1,1 млн. штук, а по итогам 2017 г. ожидается, что под отзывные кампании подпадут более 1,5 млн. автомобилей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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