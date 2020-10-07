Автомобильный портал Motorpage
7 окт 2020

Инновационное зажигание Mahle из Формулы-1 можно ставить на серийные двигатели

Инновационное зажигание Mahle из Формулы-1 можно ставить на серийные двигатели

Технология зажигания Mahle Jet Ignition, благодаря которой несколько лет назад выросла эффективность формульных двигателей Ferrari, может применяться в обычных серийных моторах

Как сообщает Carcoops, омпания Mahle, утверждает, что готовый комплект можно установить на многие из ранее сделанных двигателей. Потребуется для этого минимальный объём доработок. Необходимое условие — использование свечей зажигания М12 или большего размера.

Суть инновации в следующем. Перед основной камерой сгорания размещается форкамера. В неё впрыскивается топливо задолго до того, как поршень достигнет верхней мёртвой точки, и через отдельную форсунку со множеством отверстий распыляется в основную камеру. Ближе к ВМТ поршня происходит воспламенение топлива в форкамере, откуда процесс переходит в основную камеру.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Great Wall Wingle 7

Great Wall вернётся в России с пикапом

07 октября 2020
BMW 128ti (2021)

Первый хот-хэтч BMW с передним приводом получил 265-сильный мотор

07 октября 2020

Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара

07 октября 2020

Citroen SpaceTourer можно стилизовать под фургон из 40-х

07 октября 2020
Arrival Van Beta

Стартап Arrival представил новый прототип электрического фургона

07 октября 2020

Skoda приступила к тестам новой Fabia

07 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие
Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 1 8