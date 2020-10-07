Инновационное зажигание Mahle из Формулы-1 можно ставить на серийные двигатели

Технология зажигания Mahle Jet Ignition, благодаря которой несколько лет назад выросла эффективность формульных двигателей Ferrari, может применяться в обычных серийных моторах

Как сообщает Carcoops, омпания Mahle, утверждает, что готовый комплект можно установить на многие из ранее сделанных двигателей. Потребуется для этого минимальный объём доработок. Необходимое условие — использование свечей зажигания М12 или большего размера.

Суть инновации в следующем. Перед основной камерой сгорания размещается форкамера. В неё впрыскивается топливо задолго до того, как поршень достигнет верхней мёртвой точки, и через отдельную форсунку со множеством отверстий распыляется в основную камеру. Ближе к ВМТ поршня происходит воспламенение топлива в форкамере, откуда процесс переходит в основную камеру.