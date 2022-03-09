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9 мар 2022

Иностранные топливные компании уходят из России

Иностранные топливные компании уходят из России

Сразу два зарубежных нефтяных гиганта заявили о разрыве торговых отношений с Россией. Речь идет о компаниях Shell и British Petroleum

Надо сказать, что последние заявили лишь о прекращении закупок российского сырья - нефти и газа, а также о прекращении фрахтования российских судов. При этом действующие долгосрочные контракты разорваны не будут. АЗС также не прекратят свою работу. Более того, в компании сделали важную ремарку - возможно возобновление закупок в России, но лишь в том случае, если появится угроза оставить своих потребителей и клиентов без энергоносителей.

Что касается Shell, то их намерения выглядят более устрашающими. Во-первых, вся сеть АЗС в России будет закрыта, как и производство. Во-вторых, компания начинает процедуру отказа от российских нефти и газа - прекращает осуществлять сделки, а также выходит из совместных проектов,таких как "Северный поток 2". Любопытно, но в компании заявили, что отказ от российского продукта, является сложно выполнимой задачей, которая потребует пересмотра всей логистики, механизма закупок и.т.д, то есть реализация потребует очень много времени.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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