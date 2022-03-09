Иностранные топливные компании уходят из России

Сразу два зарубежных нефтяных гиганта заявили о разрыве торговых отношений с Россией. Речь идет о компаниях Shell и British Petroleum

Надо сказать, что последние заявили лишь о прекращении закупок российского сырья - нефти и газа, а также о прекращении фрахтования российских судов. При этом действующие долгосрочные контракты разорваны не будут. АЗС также не прекратят свою работу. Более того, в компании сделали важную ремарку - возможно возобновление закупок в России, но лишь в том случае, если появится угроза оставить своих потребителей и клиентов без энергоносителей.

Что касается Shell, то их намерения выглядят более устрашающими. Во-первых, вся сеть АЗС в России будет закрыта, как и производство. Во-вторых, компания начинает процедуру отказа от российских нефти и газа - прекращает осуществлять сделки, а также выходит из совместных проектов,таких как "Северный поток 2". Любопытно, но в компании заявили, что отказ от российского продукта, является сложно выполнимой задачей, которая потребует пересмотра всей логистики, механизма закупок и.т.д, то есть реализация потребует очень много времени.