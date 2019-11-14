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14 ноя 2019

Иностранным нарушителям ПДД закроют въезд в столицу

Иностранным нарушителям ПДД закроют въезд в столицу

В отношении граждан других стран, которые нарушили правила дорожного движения в России и не оплатили штраф, могут применить карательные меры вплоть до запрета на въезд.

Согласно информации Госавтоинспекции, в 2019 году в отношении иностранных водителей было возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях, в том числе 22 тысячи за нарушения, зафиксированные камерами. Ранее в ведомстве уже признавали, что на сегодняшний день оштрафовать граждан других стран сложно из-за отсутствия информации о владельцах машин с иностранными номерами. Например, эти сведения нигде не фиксируются, если водитель приехал из Белоруссии или Казахстана.

 Как сообщают РИА "Новости", особенно остро вопрос привлечения иностранных автомобилистов к ответственности стоит в Москве, где 95 процентов нарушений фиксируются в автоматическом режиме. Тогда же сообщалось, что чаще всего на нарушениях ПДД в столице ловят граждан Белоруссии, Украины, Молдавии и Армении.

При написании новости использовалась информация:
РИА

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