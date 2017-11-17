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17 ноя 2017

Инспекторам ГИБДД запретят оформлять пьяных судей

Инспекторам ГИБДД запретят оформлять пьяных судей

МВД разместило проект поправок в Административный регламент по надзору за участниками дорожного движения. Напомним, он регулирует взаимоотношения между сотрудниками ГИБДД и водителями, а новая редакция вступила в силу меньше месяца назад.

Поправок две. Первой и, видимо, самой значимой идет изменение пункта о том, чем сотрудники полиции должны заполнять процессуальные документы. В действующей редакции речь идет о шариковой ручке с наполнителями черного, синего или фиолетового цвета. Но, как выяснилось, шариковые ручки не работают на морозе, потому сотрудникам полиции будет разрешено заполнять документы чернилами такого же цвета, то есть не только шариковыми, но и перьевыми ручками. Ну и гусиными перьями, конечно же.

Вторая поправка вносит изменения сразу в несколько пунктов регламента. Вероятнее всего в МВД просто забыли, что неприкасаемыми на дороге являются не только прокуроры, но и судьи. По нынешней редакции Админрегламента сотрудник ГИБДД может привлечь судью к административной ответственности, отстранить его от управления транспортным средством и даже направить на освидетельствование на состояние опьянения. После правок ничего этого полицейские сделать не смогут. Если у сотрудника ГИБДД будут «веские аргументы» того, что судья действительно нарушил ПДД, он будет обязан составить рапорт своему начальнику, а тот направит его в прокуратуру.

В случае же если судья управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, то инспектор и с этим ничего поделать не может, кроме того, чтобы сообщить своему начальству. Также сотруднику полиции предписывается принять меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства с нетрезвым судьей за рулем, но не описывается, какими должны быть эти меры и как должен действовать инспектор.

Поправки вступят в силу после общественного обсуждения.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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