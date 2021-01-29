Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2021

Инспекторы ГИБДД смогут лишать водителей документов на месте

Инспекторы ГИБДД смогут лишать водителей документов на месте

При обнаружении критических неисправностей инспектор может ограничить эксплуатацию машины и лишить водителя СТС, поручив отправиться на срочный ремонт

Как сообщает “Коммерсантъ», изъятие документов произойдёт не сразу. Сначала будет предложен «добрый» вариант развития событий. Продлится он 72 часа - ровно столько времени будет отведено на устранение неисправности и прохождение внепланового техосмотра. Если водитель этого не сделает, то в силу вступит второй вариант - изъятие СТС и запрет на эксплуатацию.

К сожалению, мы в Motorpage не знаем точного списка неисправностей, из-за которого могут произойти вышеуказанные события, да и никто не знает. По отрывочным сведениям известно, что мелкие неисправности и проблемы (вроде отсутствия аптечки или огнетушителя) не будут являться основанием для создания ограничений на эксплуатацию. Условно, если у вас перегорела лампочка, и вы можете заменить ее на месте, то санкции вам не грозят.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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