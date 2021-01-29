Инспекторы ГИБДД смогут лишать водителей документов на месте

При обнаружении критических неисправностей инспектор может ограничить эксплуатацию машины и лишить водителя СТС, поручив отправиться на срочный ремонт

Как сообщает “Коммерсантъ», изъятие документов произойдёт не сразу. Сначала будет предложен «добрый» вариант развития событий. Продлится он 72 часа - ровно столько времени будет отведено на устранение неисправности и прохождение внепланового техосмотра. Если водитель этого не сделает, то в силу вступит второй вариант - изъятие СТС и запрет на эксплуатацию.

К сожалению, мы в Motorpage не знаем точного списка неисправностей, из-за которого могут произойти вышеуказанные события, да и никто не знает. По отрывочным сведениям известно, что мелкие неисправности и проблемы (вроде отсутствия аптечки или огнетушителя) не будут являться основанием для создания ограничений на эксплуатацию. Условно, если у вас перегорела лампочка, и вы можете заменить ее на месте, то санкции вам не грозят.