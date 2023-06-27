International показал концепт гибридного тягача

Американский производитель грузовиков International представил концептуальный автопоезд Super Truck II Prototype Semi. Главная цель проекта показать, что и коммерческий транспорт может быть экономичным

Собственно, у автопоезда присутствует гибридная силовая установка, «аэродинамический» полуприцеп и солнечные панели. Для концепта декларируется расход топлива 14,7 литров на сотню километров. При этом обычные фуры тратят в среднем по 35-40 литров.

К сожалению, International не раскрыл каких-либо деталей о силовой установке машины. Мы знаем лишь то, что в основе лежит дизельный мотор, который дополнен электрическими двигателями.