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27 июн 2023

International показал концепт гибридного тягача

International показал концепт гибридного тягача

Американский производитель грузовиков International представил концептуальный автопоезд Super Truck II Prototype Semi. Главная цель проекта показать, что и коммерческий транспорт может быть экономичным

Собственно, у автопоезда присутствует гибридная силовая установка, «аэродинамический» полуприцеп и солнечные панели. Для концепта декларируется расход топлива 14,7 литров на сотню километров. При этом обычные фуры тратят в среднем по 35-40 литров.

К сожалению, International не раскрыл каких-либо деталей о силовой установке машины.  Мы знаем лишь то, что в основе лежит дизельный мотор, который дополнен электрическими двигателями.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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