Ioniq раскрыл характеристики новых моделей

Новый бренд Ioniq, входящий в состав корпорации Hyundai, раскрыл первые харак­теристики своих будущих моделей — седана Ioniq 6 и кроссовера Ioniq 7. Любопытно, что их дебюта придется ждать сравнительно долго. Шестая модель появится ближе к концу следующего года, тогда как «семерка» - не раньше середины 2024 года.

Фактически, «Шестерка» является электрическим аналогом популярного седана Sonata. . В основу машины ляжет модульная платформа eGMP, причем вариантов двигателя — два. Это может быть либо одномоторная силовая установка на 218 лошадиных сил, либо парная – на 315 коней.

Что касается модели со старшим индексом, то им будет являться кроссовер. Пока что для него раскрыли только одну силовую установку, которая состоит из пары электромоторов на 315 лошадей (по аналогии с Ioniq 6). Правда, кроссовер будет обладать более емкой батареей -100 киловатт-часов против 73 у седана.