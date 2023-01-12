Иран готов начать экспорт машин в Россию

Глава компании Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби заявил о планах начать поставки иранских автомобилей в Россию.

На текущий год уже намечена отгрузка партии седанов Tara и Dena, которая состоит из двух тысяч машин. Ориентировочный срок поставок октябрь-ноябрь 2023 года. По словам топ-менеджера, решение было принято после участия ближневосточного производителя в Московской выставке MIMS-2022 летом прошлого года. Он также отметил, что компания видит неплохой потенциал в российском рынке.

Обе модели являются перелицованными копиями французских моделей Peugeot – седанов 301 и 405. В свое время Iran Khodro поставлял в Россию модель Samand, которая тоже является копией Peugeot 405.