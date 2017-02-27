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27 фев 2017

Iran Khordo возвращается на рынок Таможенного союза

Iran Khordo возвращается на рынок Таможенного союза
Автор фото: фликр.ком

Иранская компания Iran Khordo (IKCO) готовится к возвращению на объединенный рынок Таможенного союза.

Как сообщает пресс-служба иранского автопроизводителя, компания закончила оформление сертификатов соответствия Таможенного союза для реализации ряда своих автомобилей на территории стран участников ТС. Речь идет о седанах 206 SD, Dena, Runna, Soren Turbo, Samand ELX и Soren ELX. «Этот сертификат играет решающую роль в получении адекватной и устойчивой доли рынка в России», – прокомментировали официальные представители компании.

К сожалению, пока неизвестно, какие именно модели из этого ряда будут представлены на российском рынке, равно как и сроки их появления в продаже. Пока что известно, что Iran Khordo подписала меморандум о взаимопонимании с белорусским автомобилестроительным предприятием «Юнисон». Ожидается, что серийное производство части сертифицированных автомобилей будет налажено именно на этом заводе.

Напомним, что Iran Khordo покинул российский рынок восемь лет назад. Впервые информация о возвращении автопроизводителя в нашу страну появилась еще в 2014 году, однако тогда она не подтвердилась. Официально же компания объявила о своих намерениях в рамках предыдущего Московского международного автосалона. Тогда на стенде Iran Khordo были выставлены модели Runna, Dena и Samand Soren.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса, Автостат

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