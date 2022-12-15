Иран намерен ускорить поставки своих машин в Россию

Похоже, что иранские автомобильные компании заметили, что транспортный рынок в РФ может оказаться для них «лакомым кусочком».

«Я очень надеюсь, что как можно скорее мы приведем наше взаимодействие в данной сфере в практическую плоскость. <...> Это постоянно присутствует в нашей повестке дня, диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь. Некоторые российские автомобили присутствуют на иранском рынке, и очень надеемся, что как можно скорее автомобили иранского производства тоже смогут присутствовать на российском» - цитирует ТАСС иранского посла в РФ, Казема Джалали.

В то же время ближневосточные партнеры желают создать и несколько совместных предприятий, где будет организована сборка машин. То есть, здесь мы уже говорим о локализации производства иранских автомобилей. Ключевые игроки, которые могут вывести свои машины в Россию – компании IKCO и SAIPA.