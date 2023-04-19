Иранцы представили модернизированный Renault Logan

SAIPA, второй по величине автопроизводитель Ирана, представила условно новую модель — это седан с кодовым обозначением ME16. Вполне возможно, что данную модель будут в скором времени продавать и в России

Перед нами, ни что иное, как копия Renault Logan первого поколения, правда, с видоизмененной внешностью. Собственно от исходника машина отличается иным оформлением передней и задней частью кузова, а также новой панелью приборов в салоне.

Под капотом здесь установлена копия 1,6-литрового бензинового мотора Renault K4M мощностью чуть более 100 л.с. Он сочетается с механической коробкой передач, но в краткосрочной перспективе предложат и автоматическую — от модели Shahin. Привод — передний.