Ищем свободную парковку через Интернет

Пока одни страдают от загруженности дорог и высокой стоимости парковочных мест, другие стараются разрабатывать средства, которые смогут облегчить тяжелое положение водителей

Приятно осознавать, что судьба города, его улиц и переулков еще будоражит умы сознательных молодых людей, которые проявляют инициативу и демонстрируют уникальные проекты. Именно так поступила команда молодых ученых и представила свою разработку - онлайн сервис по поиску и бронированию парковочных мест. Он представляет собой полноценную нейросеть, которая объединит в себе все парковочные пространства города. Предполагается, что регулирование будет осуществляться с помощью нынешних управляющих органов.

Отметим, что проект был представлен на ежегодном отраслевом конкурсе «УМНИК-Автонет», который направлен на выявление талантливых ученых в области беспилотных технологий, транспорта и организации дорожного движения. В этом году, помимо сервиса парковки, были представлены такие проекты как: лазерный радар для определения качества дорожного покрытия в режиме реального времени; метаматериал, позволяющий накапливать энергию, поступающую по воздуху, с целью дальнейшего использования ее в электромобилях и многие другие.