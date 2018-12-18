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18 дек 2018

Ищем свободную парковку через Интернет

Ищем свободную парковку через Интернет

Пока одни страдают от загруженности дорог и высокой стоимости парковочных мест, другие стараются разрабатывать средства, которые смогут облегчить тяжелое положение водителей

Приятно осознавать, что судьба города, его улиц и переулков еще будоражит умы сознательных молодых людей, которые проявляют инициативу и демонстрируют уникальные проекты.  Именно так поступила команда молодых ученых и представила свою разработку - онлайн сервис по поиску и бронированию парковочных мест. Он представляет собой полноценную нейросеть, которая объединит в себе все парковочные пространства города. Предполагается, что регулирование будет осуществляться с помощью нынешних управляющих органов.

Отметим, что проект был представлен на ежегодном отраслевом конкурсе «УМНИК-Автонет», который направлен на выявление талантливых ученых в области беспилотных технологий, транспорта и организации дорожного движения.  В этом году, помимо сервиса парковки, были представлены такие проекты как:  лазерный радар для определения качества дорожного покрытия в режиме реального времени;  метаматериал, позволяющий накапливать энергию, поступающую по воздуху, с целью дальнейшего использования ее в электромобилях и многие другие.

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При написании новости использовалась информация:
Рамблер, ТАСС

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