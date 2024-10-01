Искусственный интеллект будет помогать распознавать автомобильные номера

Ространснадзор начинает тестирование новой системы видеокамер с искусственным интеллектом. Она поможет идентифицировать нарушителей среди автоперевозчиков с неоплаченными штрафами и скрытыми номерами

Отмечается, что эксперимент позволит продемонстрировать работу искусственного интеллекта в определении факта перевозки с неоплаченными административными штрафами Ространснадзора, ГАИ и ФТС, в том числе международных перевозчиков. Это также коснется идентификации автобусов и других транспортных средств, которые не имеют специальную лицензию, даже если их номера были преднамеренно скрыты от камер видео и фото фиксации.

Новая система будет тестироваться в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. По окончанию эксперимента будут проведены все необходимые технические доработки и внесены изменения в существующее законодательство. Вероятно, в последующем практика будет распространена и на легковые автомобили.