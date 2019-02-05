Испания возрожденная

Знакома ли вам марка Hispano Suiza, которая когда-то славилась своими изящными автомобилями? Если нет, то не отчаивайтесь, ведь слава ее гремела когда-то давно, а затем фирма канула в лету, откуда, уже в наше время, ее достали, встряхнули и доверили заниматься электромобилями

Возрожденная марка показала очередное изображение новой модели — электрического гранд-турера, получившего имя Carmen. Публичный дебют новинки, построенной вокруг изготовленного вручную карбонового монокока, состоится на автосалоне в Женеве весной этого года. Известно, что гранд-турер оснастят полностью электрической силовой установкой, а его сборка будет налажена в Барселоне, родном городе Hispano Suiza.

Кстати внешность новинки станет некой данью наследию марки, а в облике модели будут присутствовать ретро-черты. Сборкой серийных машин займется QEV Technologies. Эта испанская компания специализируется на инжиниринге электрокаров, разработке кит-комплектов для переделки машин с ДВС в электромобили.