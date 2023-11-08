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8 ноя 2023

Использование электросамокатов могут запретить лицам не достигшим 18 лет

Использование электросамокатов могут запретить лицам не достигшим 18 лет

ГИБДД Москвы выступило за скорейший запрет на использованием электросамокатов лицам не достигшим 18 лет. Данная инициатива может значительно снизить количество ДТП с участием электросамокатов

Соответствующее заявление выдвинул замначальник управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский. Отмечается, что в Москве с января по октябрь 2023 года было установлено 805 случаев дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, что включает электросамокаты, велосипеды, скутеры и т.д. За этот период было совершено 271 ДТП с участием несовершеннолетних лиц, а 213 из них с детьми возрастом до 16 лет.

Согласно общероссийской статистике, с начала этого года произошло 2,64 тысячи ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности). В них пострадали до 2,72 тысяч человек, 919 из которых были дети возрастом до 16 лет.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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