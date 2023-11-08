Использование электросамокатов могут запретить лицам не достигшим 18 лет

ГИБДД Москвы выступило за скорейший запрет на использованием электросамокатов лицам не достигшим 18 лет. Данная инициатива может значительно снизить количество ДТП с участием электросамокатов

Соответствующее заявление выдвинул замначальник управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский. Отмечается, что в Москве с января по октябрь 2023 года было установлено 805 случаев дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, что включает электросамокаты, велосипеды, скутеры и т.д. За этот период было совершено 271 ДТП с участием несовершеннолетних лиц, а 213 из них с детьми возрастом до 16 лет.

Согласно общероссийской статистике, с начала этого года произошло 2,64 тысячи ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности). В них пострадали до 2,72 тысяч человек, 919 из которых были дети возрастом до 16 лет.