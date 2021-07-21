Использовать смартфон за рулем – крайне рискованное дело

Дело не только в высоких штрафах. Смартфон за рулем попросту угрожает вашей жизни!

ГИБДД сообщает, что мобильники отвлекают водителей от процесса управления автомобилем. Время реакции автомобилиста увеличивается и это может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Особенно это опасно во время переключения сигналов светофора или при торможении впереди движущейся машины.

Напомним, что штраф за использование мобильника составляет полторы тысячи рублей. Ранее эти нарушения фиксировались лишь инспекторами ДПС, однако теперь на дорогах появились и камеры, которые способны вычислить нарушителя. Они же отмечают использование ремней безопасности. В самом начале их количество исчислялось лишь единицами, однако, сейчас эта величина перевалила за несколько сотен.