Автомобильный портал Motorpage
21 июл 2021

Использовать смартфон за рулем – крайне рискованное дело

Использовать смартфон за рулем – крайне рискованное дело

Дело не только в высоких штрафах. Смартфон за рулем попросту угрожает вашей жизни!

ГИБДД сообщает, что мобильники отвлекают водителей от процесса управления автомобилем. Время реакции автомобилиста увеличивается и это может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Особенно это опасно во время переключения сигналов светофора или при торможении впереди движущейся машины.

Напомним, что штраф за использование мобильника составляет полторы тысячи рублей. Ранее эти нарушения фиксировались лишь инспекторами ДПС, однако теперь на дорогах появились и камеры, которые способны вычислить нарушителя. Они же отмечают использование ремней безопасности.  В самом начале их количество исчислялось лишь единицами, однако, сейчас эта величина перевалила за несколько сотен.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Uaz Patriot

Иранцы высоко оценили UAZ Patriot

21 июля 2021

Smart анонсировала электрический кроссовер

21 июля 2021

Renault Clio превратили в танк

21 июля 2021
Bugatti Veyron

Представлен уникальный Bugatti Veyron

21 июля 2021

В России возобновляется производство Fiat

21 июля 2021

Итальянцы разработали новый дизайн для Lada Niva

21 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018)почему skoda karoq выгоднее с полным приводом
Тест драйв
19 июля 2021

Skoda Karoq
"Почему Skoda Karoq выгоднее с полным приводом"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул
Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"

Написано новостей:

2 8 6 9 6