Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2021

Italdesign готовится представить нечто уникальное

Italdesign готовится представить нечто уникальное

Читателей Motorpage просим не смеяться – это будет DeLorean, а может быть и нет, так как ателье решило держать интригу до конца.

Что мы имеем? Одинокий тизер, где изображен силуэт автомобиля c поднятыми вверх дверьми и логотип DMC. Причем в компании открещиваются от намерений по выпуску легендарного DMC-12, мол, мы лишь хотим отдать ему дань уважения, так как буквально на днях легендарному спорткару исполнилось сорок лет.

Впрочем поговаривают, что в компании  готовят пусть и не реплику автомобиля, но его современное прочтение. Косвенным подтверждением этих намерений может стать тот факт, что основатель ателье - Джорджетто Джуджаро работал над оригинальным DeLorean.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz S-Class (2021)

Mercedes-Benz срочно отзывает новый S-Class

22 января 2021

Дальний Восток – единственное место, где авторынок растет

22 января 2021

Власти Москвы озвучили регламент ПДД для электросамокатов

22 января 2021

DeLorean DMC-12 попробуют снова возродить

22 января 2021

У Mitsuoka появился конкурент из Испании

22 января 2021

Уходит ли Chrysler с российского рынка, или нет?

22 января 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar F-Type - jaguar f-type 2021 хулиганство аристократов Тест драйв
22 января 2021

Jaguar F-Type
"Хулиганство аристократов"
KIA Sorento - kia sorento (2021) прайм-тайм
Тест драйв
19 января 2021

KIA Sorento
"Прайм-тайм"
DFM AX4 - dfm ax4 (2020) почти детективная история
Тест драйв
17 января 2021

DFM AX4
"Почти детективная история"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 2 6