Italdesign готовится представить нечто уникальное

Читателей Motorpage просим не смеяться – это будет DeLorean, а может быть и нет, так как ателье решило держать интригу до конца.

Что мы имеем? Одинокий тизер, где изображен силуэт автомобиля c поднятыми вверх дверьми и логотип DMC. Причем в компании открещиваются от намерений по выпуску легендарного DMC-12, мол, мы лишь хотим отдать ему дань уважения, так как буквально на днях легендарному спорткару исполнилось сорок лет.

Впрочем поговаривают, что в компании готовят пусть и не реплику автомобиля, но его современное прочтение. Косвенным подтверждением этих намерений может стать тот факт, что основатель ателье - Джорджетто Джуджаро работал над оригинальным DeLorean.