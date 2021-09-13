Италия просит Евросоюз не запрещать продажи машин с ДВС

Буквально несколько часов назад мы написали о протесте Чехии против намерений Евросоюза по прекращению продаж машин с ДВС. Теперь и Италия просит власти Евросоюза не делать этого, правда, речь идет только про спорткары

Собственно, итальянское правительство ведет переговоры с Евросоюзом относительно льгот для автопроизводителей, которые производят спорткары. Итальянцы считают, что компаниям надо позволить продолжать производить машины с мощными бензиновыми моторами, дескать, у таких машин должен быть особый статус!

Любопытно, но против намерений итальянского правительства уже высказались… в компании Porsche. Представители немецкого представителя спорткаров заявили, что если Еврокомиссия пойдёт итальянцам навстречу, это будет ошибкой. Так, глава Porsche, Оливер Блюм, заявил в интервью Bloomberg, что электромобили в следующем десятилетии будут «непревзойдёнными» и продолжат демонстрировать своё превосходство в характеристиках, поэтому переход автопроизводителей на электротягу стоит только поощрять. Может быть, это лишь курьезное совпадение, но министром по экологическим преобразованиям Италии, который выступил с идеей послаблений, является Роберто Чинголани – бывший член совета директоров компании Ferrari.