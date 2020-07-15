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15 июл 2020

Итальянцы захотели убить Rolls-Royce

Итальянцы захотели убить Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Итальянское тюнинг-ателье Aznom Automotive и дизайн-центр Camal Studio готовят проект, не имеющий аналогов в мире, — роскошный седан длиной 6 метров, с увеличенным дорожным просветом и двигателем мощностью почти 700 л.с.

Автомобиль, который получит имя Palladium, пока представлен на скетчах. Особенностью дизайна являются оформление передней части кузова в духе Rolls-Royce, задние двери, открывающиеся против направления движения, массивные задние стойки и фонарь, растянувшийся во всю ширину кузова.

Пока что о проекте известны лишь некоторые технические подробности. Сообщается, что Palladium получит двигатель мощностью 671 л.с. (скорее всего, это будет мотор V8), а также систему полного привода. Концептуально Palladium схож с экспериментальным кроссовером-седаном Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury 2018 года, оснащённым гибридной силовой установкой мощностью 750 л.с. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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