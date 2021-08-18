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18 авг 2021

Итальянские светофоры научились выявлять нарушения ПДД

Итальянские светофоры научились выявлять нарушения ПДД

На перекрестках Милана появились «умные» светофоры, выявляющие водителей, которые нарушают определенные пункты правил дорожного движения.

Этим пунктом является проезд на запрещающий сигнал светофора, а сам механизм выявления  сравнительно прост. Все светофоры оснащены камерами и специальными датчиками, которые скрываются за сигнальными окнами. Специальный модуль автоматически включается с желтым сигналом. В этот момент он начинает распознавать номера машин и отслеживать каждого водителя, который проехал, не остановившись перед стоп-линией.

Власти Милана сообщают о том, что данная практика вводится  ради сокращения дорожно-транспортных происшествий и сведения количества погибших и пострадавших к нулю.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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