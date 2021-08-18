Итальянские светофоры научились выявлять нарушения ПДД

На перекрестках Милана появились «умные» светофоры, выявляющие водителей, которые нарушают определенные пункты правил дорожного движения.

Этим пунктом является проезд на запрещающий сигнал светофора, а сам механизм выявления сравнительно прост. Все светофоры оснащены камерами и специальными датчиками, которые скрываются за сигнальными окнами. Специальный модуль автоматически включается с желтым сигналом. В этот момент он начинает распознавать номера машин и отслеживать каждого водителя, который проехал, не остановившись перед стоп-линией.

Власти Милана сообщают о том, что данная практика вводится ради сокращения дорожно-транспортных происшествий и сведения количества погибших и пострадавших к нулю.