Итальянский стиль для британской классики: Camal Scoperta на базе Caterham Seven

Итальянская дизайн-студия Camal Studio представила уникальную интерпретацию классического британского спорткара Caterham Seven, получившую название Scoperta. Новая версия сохранила динамику оригинальной модели, но приобрела яркий итальянский стиль, вдохновленный классикой 1950–60-х годов

Дизайнеры Camal Studio радикально изменили внешний вид Caterham Seven. Длинный капот с плавными линиями и ярко выраженными изгибами подчеркивает спортивный характер машины. Круглая светодиодная оптика, выхлопные трубы по бокам и стильные зеркала заднего вида делают Scoperta еще более уникальным. На крышке багажника расположилось запасное колесо, закрепленное тремя ремнями. Кабина Scoperta выполненена в овальной форме. Приборная панель возвышается над центральной консолью и включает горизонтально расположенные цифровые спидометр и тахометр. Трехспицевое рулевое колесо, карбоновые акценты и необычные подголовники завершают образ премиального спорткара.

Под капотом Scoperta находится 2,0-литровый двигатель Ford Duratec мощностью 240 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Camal Scoperta пока остается концептом, однако компания утверждает, что автомобиль готов для серийного производства. Цена спорткара составит около 150 000 евро (17 150 000 рублей).