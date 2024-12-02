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2 дек 2024

Итальянский стиль для британской классики: Camal Scoperta на базе Caterham Seven

Итальянский стиль для британской классики: Camal Scoperta на базе Caterham Seven
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская дизайн-студия Camal Studio представила уникальную интерпретацию классического британского спорткара Caterham Seven, получившую название Scoperta. Новая версия сохранила динамику оригинальной модели, но приобрела яркий итальянский стиль, вдохновленный классикой 1950–60-х годов

Дизайнеры Camal Studio радикально изменили внешний вид Caterham Seven. Длинный капот с плавными линиями и ярко выраженными изгибами подчеркивает спортивный характер машины. Круглая светодиодная оптика, выхлопные трубы по бокам и стильные зеркала заднего вида делают Scoperta еще более уникальным. На крышке багажника расположилось запасное колесо, закрепленное тремя ремнями. Кабина Scoperta выполненена в овальной форме. Приборная панель возвышается над центральной консолью и включает горизонтально расположенные цифровые спидометр и тахометр. Трехспицевое рулевое колесо, карбоновые акценты и необычные подголовники завершают образ премиального спорткара.

Под капотом Scoperta находится 2,0-литровый двигатель Ford Duratec мощностью 240 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Camal Scoperta пока остается концептом, однако компания утверждает, что автомобиль готов для серийного производства. Цена спорткара составит около 150 000 евро (17 150 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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