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16 авг 2021

Из Lada Niva сделали электрокар

Из Lada Niva сделали электрокар
Автор фото: фирма-производитель

К сожалению,  это не серийная модификация, а частный проект от немецкой компании Schmid GmbH. 

Эта контора специализируется на производстве специальных наборов запчастей, которые позволяют переделать в электрокар практически любой автомобиль. Отметим, что «Нива» это не первый проект конвертации – ранее инженеры Schmid уже переводили на "зеленые рельсы" обычный  Volkswagen Golf третьего поколения.

Надо сказать, что Lada 4x4 в Германии имеет определенную популярность – существуют целые клубы владельцев данного внедорожника, так что выбор для тюнинг-проекта оправдан. Итак, что же произошло с машиной? Штатную силовую установку выкинули, а вместо нее установили электродвигатель, выдающий 65 киловатт, или 85 лошадиных сил. Он запитан от литий-железо-фосфатных батарей емкостью 30 киловатт-часов

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