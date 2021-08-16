Из Lada Niva сделали электрокар

К сожалению, это не серийная модификация, а частный проект от немецкой компании Schmid GmbH.

Эта контора специализируется на производстве специальных наборов запчастей, которые позволяют переделать в электрокар практически любой автомобиль. Отметим, что «Нива» это не первый проект конвертации – ранее инженеры Schmid уже переводили на "зеленые рельсы" обычный Volkswagen Golf третьего поколения.

Надо сказать, что Lada 4x4 в Германии имеет определенную популярность – существуют целые клубы владельцев данного внедорожника, так что выбор для тюнинг-проекта оправдан. Итак, что же произошло с машиной? Штатную силовую установку выкинули, а вместо нее установили электродвигатель, выдающий 65 киловатт, или 85 лошадиных сил. Он запитан от литий-железо-фосфатных батарей емкостью 30 киловатт-часов