Из-за каких неисправностей нельзя пройти ТО

МВД составило список требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра, иначе говоря, нам рассказали о неисправностях, которые не дадут вам пройти желанное ТО

Как сообщает ТАСС, в перечне есть целое множество серьезных неисправностей вроде поломок тормозной системы или рулевого управления, однако, присутствуют и мелкие неисправности, которые могут обернуться проблемами для водителя. Как вам, например, необходимость наличия стекол во всех проемах? То есть, допустим, Вы запарковали свою машину во дворе, а ночью какие-то хулиганы раскурочили Вам стекло. На утро вы едете делать ТО, не успев заменить стекло, а там говорят, мол, не пройдешь ТО, пока стекло не заменишь.

И таких вещей масса: большая трещина на лобовом стекле – запрет! Слегка порван ремень безопасности – запрет! Нет одного болта на колесе – запрет! Так что старайтесь исправить все косяки сразу, а то техосмотр еще долго пройти не сможете.