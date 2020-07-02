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2 июл 2020

Изменится схема расчета стоимости запчастей по ОСАГО

Изменится схема расчета стоимости запчастей по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) будет пересматривать стоимость ремонтных работ и запчастей раз в три месяца

Такие правила содержатся в проекте нового положения «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», опубликованном на сайте ЦБ РФ. Действующая версия такого положения разработана в 2014 году, но позже она дорабатывалась. Сейчас справочники со стоимостью запчастей и работ обновляются раз в полгода. Более частая актуализация обеспечит соответствие цен на запасные части, используемых при расчете размера возмещения по ОСАГО, реальному состоянию рынка авторемонта.

Сейчас РСА изучает нововведения в процедуре формирования справочника средней стоимости запасных частей. Они предусматривают выборочное исследование цен на запчасти, которые с учетом доставки в регионы предлагают интернет-магазины. Для проверки этой новой процедуры РСА запускает исследование интернет-рынка запасных частей, на основании результатов которого можно дать оценку изменения объемов выплат по ОСАГО.Кроме того, защита прав потребителей страховых услуг будет обеспечиваться открытой процедурой этого обновления. Проект нового справочника по запчастям станет публиковаться в интернете до введения его в действие, и РСА учтет замечания и предложения по содержанию этой базы данных.

В РСА отметили, что в новом проекте единой методики есть ряд позиций, которые должны навести порядок в системе независимой технической экспертизы. В частности, в нем четко разделены фиксация повреждений автомобиля, которая должна быть сделана в акте осмотра, и назначение ремонтных воздействий, указываемых в экспертном заключении.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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