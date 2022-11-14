Израиль собирается стать мировым лидером в области использования электрического транспорта

В ближайшее время в Израиле стартуют первые испытания беспилотных автобусов, а в будущем власти страны рассчитывают сделать Израиль мировым лидером среди стран, использующих автономный транспорт

Что касается автобусов, то испытания будут проведены лишь в условиях полигонов. Заявки на участие сейчас подали четыре транспортные компании, которые делят между собой всю сеть в стране. Каждый из игроков представит и свой собственный прототип.

По завершении этапа тестов автобусам предстоит выдержать два года тестовых поездок на дорожных маршрутах. По окончании Израиль запустит программу перевода национального парка общественного транспорта на беспилотники.