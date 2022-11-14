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14 ноя 2022

Израиль собирается стать мировым лидером в области использования электрического транспорта

Израиль собирается стать мировым лидером в области использования электрического транспорта

В ближайшее время в Израиле стартуют первые испытания беспилотных автобусов, а в будущем власти страны рассчитывают сделать Израиль мировым лидером среди стран, использующих автономный транспорт

Что касается автобусов, то испытания будут проведены лишь в условиях полигонов. Заявки на участие сейчас подали четыре транспортные компании, которые делят между собой всю сеть в стране. Каждый из игроков представит и свой собственный прототип.

По завершении этапа тестов автобусам предстоит выдержать два года тестовых поездок на дорожных маршрутах. По окончании Израиль запустит программу перевода национального парка общественного транспорта на беспилотники.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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