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18 янв 2018

Известна цена автомобилей «Кортеж»

Известна цена автомобилей «Кортеж»
Автор фото: НАМИ

Продажи всем желающим автомобилей проекта «Кортеж» планируется начать в 2019 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам в этом году НАМИ, где и собирают автомобили, будет полностью загружено заказами от Федеральной службы охраны.

При этом, цена автомобилей будет ниже, чем у иностранных конкурентов, немецких премиальных представительских седанов. «Мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости) — это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо „семерка“ BMW с мотором V12 минус 15%», — цитирует слова Мантурова РИА Новости. По его словам цена седана из проекта «Кортеж» будет начинаться с отметки в 6–7 млн руб.

Кроме того, Денис Мантуров заявил, что на Единой модульной платформе (ЕМП) проекта «Кортеж», помимо лимузинов, седана, минивэна и внедорожника планируется создание «эконом-варианта SUV», его сборку планируется развернуть на мощностях компании-партнера, которым выступает Sollers (она же будет и продавать седаны из «Кортежа» всем желающим).
 

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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