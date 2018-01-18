Продажи всем желающим автомобилей проекта «Кортеж» планируется начать в 2019 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам в этом году НАМИ, где и собирают автомобили, будет полностью загружено заказами от Федеральной службы охраны.

При этом, цена автомобилей будет ниже, чем у иностранных конкурентов, немецких премиальных представительских седанов. «Мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости) — это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо „семерка“ BMW с мотором V12 минус 15%», — цитирует слова Мантурова РИА Новости. По его словам цена седана из проекта «Кортеж» будет начинаться с отметки в 6–7 млн руб.

Кроме того, Денис Мантуров заявил, что на Единой модульной платформе (ЕМП) проекта «Кортеж», помимо лимузинов, седана, минивэна и внедорожника планируется создание «эконом-варианта SUV», его сборку планируется развернуть на мощностях компании-партнера, которым выступает Sollers (она же будет и продавать седаны из «Кортежа» всем желающим).

