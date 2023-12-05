JAC и Huawei подписали соглашение о создании “умных” электромобилей премиум класса

Автомобильная компания JAC и IT-корпорация Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области создания интеллектуальных электрических автомобилей

Однако из соглашения не ясно, приводит ли это к созданию нового совместного бренда, как это произошло при сотрудничестве Huawei и Seres c брендом Aito. Напомним, что кроссовер Aito M5 стал первенцем китайской IT-компании, который получил электронную начинку от Huawei.

Фактически из нового партнерства следует примерно то же самое. JAC возьмет на себя ведущую роль в создании новой линейки электромобилей, а Huawei в свою очередь снабдит машины технологической начинкой с возможностью подключения к интернету. В заявлении компании JAC говорится, что партнерство нацелено на создание электромобилей премиум класса стоимостью в 800 000 юаней (примерно 10 150 000 рублей).